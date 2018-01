Falhas constantes de energia levam a perdas em Goiás e inibem crescimento

A queda de energia pode ser por um problema simples, visível da porteira da fazenda, mas o produtor rural em Goiás ainda assim não consegue um retorno na velocidade desejada. São décadas de reclamações sobre as constantes quedas e a morosidade no atendimento. Com a privatização da Celg Distribuição (Celg D), que teve a venda para a Enel concluída em fevereiro do ano passado,...