Economia Facebook fica fora do ar nesta segunda-feira (12) Rede social informa que trabalha para consertar o erro e que o acesso já foi garantido

Quem tentou acessar o Facebook na tarde desta segunda-feira (12) deu de cara com um pedido de desculpas. Isso porque a rede social ficou fora do ar por cerca de 30 minutos. Na página, a empresa informou que trabalha para consertar o problema, que não foi divulgado, o mais rápido possível. Depois das 16h28 de hoje, o acesso ao Facebook foi retomado. No site que de...