Economia Facebook derruba rede de páginas por violar política de autenticidade Ato foi criticado pelo Movimento Brasil Livre, que informou que parte das contas derrubadas era de coordenadores da rede

O Facebook anunciou nesta quarta-feira (25) que derrubou uma rede de 186 páginas e 87 perfis por violarem as políticas de autenticidade. “Essas páginas e perfis faziam parte de uma rede coordenada que se ocultava com o uso de contas falsas no Facebook, e escondia das pessoas a natureza e a origem de seu conteúdo com o propósito de gerar divisão e espalhar desinformação”, j...