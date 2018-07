Economia Facebook chega a 127 milhões de usuários no Brasil Destes, 120 milhões acessam a plataforma por meio de dispositivos móveis, como smartphones

O Facebook chegou a 127 milhões de usuários no Brasil. As informações são da própria empresa, apresentadas em um evento sobre eleições realizado hoje (20) em Brasília. O número é relativo ao mês de abril de 2018. Destes, 120 milhões acessam a plataforma por meio de dispositivos móveis, como smartphones. O número é maior do que a última estatí...