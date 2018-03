Fórum Empresarial recebe lista de incentivos fiscais para convalidação

O governo de Goiás cumpriu ontem a primeira etapa do processo de convalidação dos incentivos fiscais. A Secretaria da Fazenda entregou aos representantes do Fórum Empresarial a minuta do decreto de convalidação dos incentivos fiscais, que posteriormente será encaminhada ao Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). O secretário da Fazenda, João Furtado, lembrou que...