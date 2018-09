Economia Expositores do Feirão Classi recebem dicas sobre vendas

Lojistas e representantes de concessionárias participaram ontem de um Congresso Técnico no Salão de Eventos do Grupo Jaime Câmara para serem informados sobre os detalhes do próximo Feirão Classi, a ser realizado entre os dias 21 e 23 de setembro.Os presentes ainda receberam dicas do diretor de criação Vinícius Dalla sobre como usar as redes sociais para aumentar as ...