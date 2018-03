Exposição de tecnologias deve movimentar R$ 50 milhões em Porangatu

A 3ª Exposição de novas tecnologias voltadas ao desenvolvimento da Pecuária (Expopec), que será realizada entre os dias 22 e 25 de março, em Porangatu, acontecerá em clima de recuperação da pecuária bovina e de preocupação com os reflexos da 3ª fase da Operação Carne Fraca nas exportações goianas de frango. Por isso, este ano o evento será focado em questões relevantes para o desenvolvimento do negócio pecuário. A expectativa é que o evento movimente mais de R$ 50 milhões.

O diretor executivo do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag), Edson Alves Novaes, ressalta que as tecnologias apresentadas ajudarão a otimizar os recursos e elevar a produtividade do setor. Entre os temas em debate, estão o diagnóstico e perspectivas do negócio pecuário, a carne bovina que o consumidor quer, as novas relações entre pecuaristas e indústria, estratégias de manejo de pastagens e diversificação da produção pecuária, otimização dos recursos e renda.

Além de palestras, acontecerão demonstrações e oficinas, feiras de touros, espaço para negócios, exposição de animais, shopping de cavalos, visitas técnicas, vitrines da carne, leilão, cursos e treinamentos. A expectativa é de que 20 mil pessoas passem pelo evento, que discutirá os exemplos práticos do sistema de produção de gado de corte nos Estados Unidos e Austrália.