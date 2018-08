Economia Exportações goianas devem bater recorde em 2018 O complexo soja (farelo, óleo e grãos) continua liderando as exportações em Goiás

As empresas goianas exportaram US$ 685 milhões em produtos para 91 países no mês de julho. De janeiro a julho deste ano, as vendas externas do Estado já chegaram a US$ 4,462 bilhões, 12% mais que no mesmo período de 2017. Com isso, a estimativa do superintendente executivo de Comércio Exterior da Secretaria Estadual de Desenvolvimento (SED), Willian O'Dwyer, é q...