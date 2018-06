Economia Exportações de frango caem 4,7% e atingem 333,2 mil toneladas em maio, diz ABPA No acumulado do ano, o resultado também foi negativo, com redução de 8,5%

As exportações brasileiras de carne de frango atingiram 333,2 mil toneladas em maio, queda de 4,7% em relação ao igual período de 2017, informou nesta quinta-feira (21) a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Com os embarques, o País faturou US$ 517,6 milhões, montante 13% inferior aos US$ 594,8 milhões registrados no ano anterior. Os dados consideram todas a...