Economia Exportação de carnes cresce 6%

A exportação de carnes de Goiás cresceu 6,53% em valor no ano passado em comparação com o resultado obtido em 2017. Foram US$ 1,331 bilhão em vendas. O maior destaque é para a carne bovina, que sozinha representou 12,86% na participação total na balança comercial goiana e teve aumento de 18,9%, segundo dados elaborados pelo Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária...