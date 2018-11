Economia Expectativa de Selic no fim de 2018 permanece em 6,50% ao ano, mostra BC Há um mês, estava no mesmo patamar

Já após a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, na semana passada, os economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a Selic (a taxa básica) para o fim de 2018 e de 2019. O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta segunda-feira, 5, que a mediana das previsões para a Selic este ano seguiu em 6,50% ao ano. Há um mês, estava...