Expectativa é trazer investimento de volta para o Estado, diz SED

A aproximação de Goiás com o Paraguai, com a vinda do presidente Horacio Cartes em dezembro à Goiânia, deve auxiliar a ampliar e gerar novas parcerias tanto com o governo como com empresas de lá, segundo o superintendente Executivo de Comércio Exterior da Secretaria de Desenvolvimento (SED), William O’Dwyer. Em setembro, houve uma missão governamental e empresarial do Estad...