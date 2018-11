Economia Executivo brasileiro, presidente do grupo Renault-Nissan é preso no Japão De acordo com canal japonês NHK, Carlos Ghosn é suspeito de ter subestimado sua própria receita nas demonstrações financeiras

O presidente do conselho de administração da Nissan Motor Co, Carlos Ghosn, foi preso nesta segunda-feira, 19, por promotores de Tóquio por supostas violações financeiras no Japão, informou a emissora pública NHK. Mais cedo, ele havia sido afastado de seu cargo pela montadora japonesa, já que uma investigação concluiu que ele declarava renda menor do que deveria. Ghosn, que ta...