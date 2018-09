Economia Ex-sócios do BTG Pactual preparam lançamento de banco digital Batizado como C6Bank, plataforma digital oferecerá praticamente todos os serviços de um banco convencional e terá rivais como Next, Banco Inter e Neon

Ex-sócios do BTG Pactual, Marcelo Kalim, Carlos Fonseca e Leandro Torres devem dar início nos próximos meses às operações do banco digital C6Bank. A instituição financeira, fundada por eles em março, já tem 150 funcionários. Em abril, recebeu autorização do Banco Central para dar início ao projeto e agora aguarda aprovação de seu plano de negócios e de licença operacional p...