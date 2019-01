Economia Ex-gestor contesta dados

O ex-presidente do Ipasgo, José Carlos Siqueira, divulgou nota ontem respondendo à alegação do atual gestor da instituição, Silvio Fernandes, de que o instituto poderá ter um déficit de R$ 126 milhões em 2019. A informação foi publicada em reportagem da edição de ontem do POPULAR. Segundo José Carlos, em março são realizadas a revisões das contribuições dos usuários do sistem...