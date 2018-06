Economia Ex-diretor da Caixa denuncia propinas do setor de energia O ex-superintendente entregou cópias dos recibos de contas mantidas no exterior que foram usadas para receber propina

O ex-superintendente de Fundos de Investimento Especiais da Caixa Roberto Madoglio confessou ter recebido propina para favorecer empresas do setor elétrico interessadas em obter aportes do fundo de investimento do FGTS. Madoglio assinou acordo de delação dentro das operações Sépsis e Cui Bono, que investigam desvios no banco estatal. Assumiu ter recebido propina do G...