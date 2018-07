Economia Eventos põem Goiânia no mapa do turismo Palco de festas e festivais famosos, que atraem público de fora do Estado, Goiânia é referência em entretenimento que impulsiona comércio e serviços

Goiânia se tornou referência em grandes eventos, que trazem público de fora do Estado e distraem a crise econômica. Nos últimos três meses, teve palco gigante que já foi eleito o maior do mundo, praia próximo à BR-153, universo de fantasias, arena com vários shows em shopping e até o luxo de ir a uma festa só para convidados. A movimentação chega a ser tão expressiva,...