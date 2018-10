Economia Evento terá mais de 600 vagas de emprego e estágio

Estudantes e profissionais interessados em inserção no mercado de trabalho poderão encontrar alguma oportunidade durante a quinta edição do IEL em Ação. O evento, que será realizado amanhã (19) e sábado (20), no Portal Sul Shopping, parceiro da ação, oferecerá um total de 600 vagas, divididas entre estágio e emprego. A entrada é gratuita. No shopping, localizado próximo ao Te...