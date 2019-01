Economia EUA bloqueiam acesso de Maduro a dinheiro do petróleo Mais de US$ 7 bilhões da estatal do país estão indisponíveis; objetivo é pressionar militares, que controlam empresa, a mudar de lado

O governo americano impôs ontem, pela primeira vez sanções à PDVSA, estatal do petróleo da Venezuela. Todo o dinheiro da compra de petróleo pelos EUA vai agora para contas bloqueadas que só poderão ser movimentadas pelo “governo democraticamente eleito da Venezuela”, segundo o secretário do Tesouro, Steve Mnuchin. De acordo com ele, US$ 7 bilhões em ativos da estatal fora...