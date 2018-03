Etanol ultrapassa os R$ 3 em Goiânia e assusta motoristas

O combustível voltou a aumentar o preço. Dessa vez foi o etanol que pegou os motoristas de surpresa nesta segunda-feira (12), em Goiânia. Em uma pesquisa feita pelo O POPULAR encontramos etanol mais barato no posto Carreteiro 10, no Setor Santa Genoveva, por R$ 2,87 e o mais caro no Auto Posto Ratinho, no Setor Sul, por R$ 3,12.

Na sexta-feira (2), a Petrobras anunciou queda nos preços da gasolina e do diesel. Já nesta segunda-feira (12), a empresa aumentou os valores dos combustiveis, mas não do etanol. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), tanto Goiás quanto Goiânia, estão com o terceiro valor médio mais barato para etanol entre os estados e as capitais, respectivamente.

O Procon Goiás afirmou que diairiamente monitora os preços de todos os combustiveis de todos os postos. "O Procon está atento e por enquanto não há justificativa para fazer notificação nenhuma", explicou o gerente de pesquisa e cálculo do Procon estadual, Gleidson Tomáz.

O gerente disse ainda que é bom o consumidor fazer um "rodízio" de postos e não abastecer sempre no mesmo ou na mesma região. "O consumidor tem que priorizar quem está ofercendo os melhores preços. É bom o motorista sempre pesquisar e abastecer em locais diferentes e assim obrigar o posto concorrente a diminuir o seu valor".

Geidson também falou que esse aumento não precisa necessariamente acontecer após um aumento de impostos. "Essa variação dos preços não precisa ter aumento de impostos. É livre concorrência. O que é proibido é a combinação de preços, que prejudica o livre comércio. O poder público precisa agir quando há essa combinação e se a gente perceber que há essa prática abusiva, ai tem que ser tomada a providência".

Entramos em contato com o Sindiposto, mas fomos informados que o responsável só poderia falar após às 16h. No Procon Municipal, o departamento de fiscalização afirmou que no momento não há nenhuma ação prevista para controlar essa variação.

Veja abaixo a pesquisa de preços de etanol em Goiânia:

Auto Posto Ratinho

R$ 3,12

Rua 85 A, n° 1049, Setor Sul

Posto Xodó

Av. Circular, n° 284, Setor Pedro Ludovico

R$ 2,99

Posto T-13

R$ 2,94

Av. T-4, s/n, Serrinha

Posto Opçāo L&S Veiculos e Combustiveis Ltda

R$ 2,96

Av. T-1, nº 2025, Setor Bueno

Posto Ipiranga

R$ 2,99

Av. Quarta Radial, nº 380, Setor Pedro Ludovico

Posto T Sete

R$ 2,94

Av. Castelo Branco, nº 6137, Setor Oeste

Posto Xandão

R$ 2,95

Av. Fued José Sebba, nº 884, Jardim Goiás

Posto América

R$ 2,94

Av. C-4, Quadra 19, Lote 1, Jardim America

Posto Ipiranga

R$ 2,99

Av. D, nº 735, Setor Marista

Posto Carreteiro 10

R$ 2,87

Av. São Francisco, 40 - Setor Santa Genoveva

Posto Terra

R$ 2,99 débito e dinheiro

R$ 3,09 crédito

Av. Universitária, nº 639, Setor Leste Universitario