Economia Etanol recua em 16 Estados; preço médio cai 0,85% no País Preço do litro do produto é vendido em média por R$ 2,926 no País, segundo os dados da ANP

Os preços do etanol hidratado recuaram nos postos de 16 Estados brasileiros na semana passada, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. Em outros nove Estados e no Distrito Federal houve alta e no Amapá não foi feita avaliação. Na média dos postos brasileiros pesquisados pela ANP, houve queda...