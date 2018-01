Etanol de milho ganha mais espaço

O etanol que você usa para abastecer o carro já não vem somente da cana de açúcar, mas do milho também. A produção de etanol de milho em Goiás, que pode ultrapassar os 125 milhões de litros na safra atual, deve triplicar quando a usina Cerradinho Bioenergia, que será instalada no município de Chapadão do Céu, estiver produzindo com capacidade total. Serão mais 230 milhões d...