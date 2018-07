Economia Etanol cai em 18 Estados e no DF; preço médio recua 1,12% no País Em Goiás ainda é vantajoso abastecer com o combustível. Levantamento considera que o produto, por ter menor poder calorífico, deve ter um preço limite de 70% do da gasolina para ser considerado vantajoso

Os preços do etanol hidratado nos postos brasileiros recuaram em 18 Estados brasileiros e no Distrito Federal na semana passada, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. Em outros sete Estados houve queda e estabilidade no Amapá. Na média dos postos brasileiros pesquisados pela ANP houve q...