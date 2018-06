Economia Etanol cai em 17 Estados na semana passada, diz ANP; preço recua 0,95% no País Na média dos postos brasileiros pesquisados pela ANP, houve queda de 0,95% no preço do etanol na semana passada

Os preços do etanol hidratado nos postos brasileiros caíram em 17 Estados na semana encerrada no sábado, 23, segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. Em outros nove Estados e no Distrito Federal as cotações subiram. No Amapá, a cotação manteve-se inalterada entre os dois períodos. Na médi...