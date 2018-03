Estudos mostram que há abismo para igualdade salarial

Na próxima quinta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, enquanto países como Islândia, Noruega, Finlândia e Nicarágua estão entre os mais igualitários quando a questão é igualdade entre homens e mulheres, o Brasil ocupa o 90º lugar, de acordo com o Índice Global de Desigualdade de Gênero 2017, apresentado no Fórum Econômico Mundial. O índice classifica 144 nações com ...