Economia Estudo do Ipea aponta situação financeira ruim nos estados Apesar de superávit, a receita dos estados brasileiros não tiveram crescimento expressivo, segundo autores

Apesar de superávit recentes e ampliação da arrecadação com ICMS, a maioria dos estados está em situação financeira ruim, o que compromete as contas públicas dos governos. As conclusões foram de estudo elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgado nesta segunda-feira (26), que considerou dados de 23 unidades da Federação. O result...