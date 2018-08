Economia Estradas goianas não acompanham desenvolvimento Goiás tem 9.423 quilômetros de rodovias sem asfalto; produtor reclama de prejuízos

A produção goiana no campo triplicou nos últimos dez anos. Mas a infraestrutura não acompanhou o ritmo para escoar os produtos. Os quilômetros de rodovias estaduais pavimentadas, por exemplo, aumentaram 65% no período. O que para o setor ainda significa perder parte da mercadoria no caminho até o mercado, ter custo elevado em 50% ou mais no frete, quando as condições fi...