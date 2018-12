Economia Estiagem deixa produtores de soja em alerta em Goiás Diante da seca em muitas regiões, Faeg já vê possibilidade de perdas na produção; porcentual do impacto ainda está sendo calculado

A estiagem que já dura até 30 dias em algumas regiões do Estado começa a gerar efeitos negativos nas lavouras de soja. O último boletim da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) trazia estimativa de um ligeiro crescimento, de 0,3%, da produção do grão em Goiás nesta safra ante ao ciclo 2017/2018, com previsão de alcançar 11,8 milhões de toneladas. Porém, o consul...