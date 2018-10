Economia Estatais empurram alta da Bolsa Com crescimento médio de 28% no Ibovespa, ações de empresas têm valorização garantida com “kit eleição” e nova “agenda”

A recente evolução do quadro eleitoral deu um novo fôlego à Bolsa: no último mês, alta de mais de 7%. A valorização foi puxada por ações de empresas estatais - o que o mercado nomeou de “kit eleição”. Mesmo representando 20% da carteira do Ibovespa - termômetro do mercado acionário no País -, essas ações foram responsáveis por 62% da alta no período. Caso se confirme um ...