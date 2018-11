Economia Estados ganham mais tempo para decidir sobre benefícios Convênio do Confaz amplia prazo para reinstituição de incentivos fiscais; data limite passa a ser julho de 2019, evitando fase de transição de governos

Representantes do setor produtivo dizem aguardar uma discussão. “Na campanha, ele (Caiado) falou que qualquer mudança teria um diálogo. Se for para ter mudança, a gente acredita que chamará para dialogar”, diz o presidente da Associação Pró Desenvolvimento Industrial do Estado (Adial Goiás), Otávio Lage de Siqueira Filho. Segundo ele, há apenas especulações sobre o assunto...