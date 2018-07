Economia Estado vai lançar edital para vender créditos tributários De acordo com a PGE, montante soma R$ 40 bilhões e a meta do governo é recuperar R$ 4,5 bilhões de imediato; oposição critica projeto

O governo de Goiás pretende lançar o edital de um projeto de securitização de cerca de R$ 40 bilhões em dívidas tributárias que tem a receber. A Procuradoria Geral do Estado (PGE) informou que o objetivo é recuperar, de imediato e de forma eficiente, R$ 4,5 bilhões aos cofres públicos, preservando a possibilidade de aumento de receita de acordo com sua performance de c...