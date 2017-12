Estado e municípios goianos vão receber R$ 164 milhões

Goiás deve receber 8,6% do total de R$ 1,9 bilhão que a União repassará como forma de compensar as perdas da Lei Kandir, relativas à isenção de ICMS para produtos exportados. Ao todo, a lei 13.572/2017, que foi publicada ontem no Diário Oficial da União, libera ao Tesouro estadual e aos municípios goianos R$ 164 milhões. O auxílio, proveniente do Fundo de Exportações ...