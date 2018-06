Economia Estado congela pauta do ICMS da gasolina e etanol Base de cálculo do imposto não será atualizada hoje, como estava previsto; medida anunciada ontem tem como objetivo ajudar a conter a alta do combustível, que ainda deve seguir caro na bomba

O governador José Eliton (PSDB) anunciou ontem o congelamento da pauta do ICMS da gasolina e do etanol, que iria aumentar a partir de hoje. A decisão veio depois de uma reunião com a equipe econômica do governo e sob a justificativa de que seria tentativa de colaborar para uma redução dos preços dos combustíveis para o consumidor goiano. Porém, ainda não é bem isso que ...