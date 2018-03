Escolhidos vencedores do Prêmio Jaime Câmara

Cinco jurados atuantes no mercado publicitário de Brasília escolheram os vencedores do Prêmio Jaime Câmara Goiás e Tocantins. Eles passaram os últimos dois dias avaliando minuciosamente as peças do Top 10 de cada categoria nos meios televisão, rádio, jornal, internet e revista - esta última restrita a Goiás. Foram 329 peças inscritas em Goiás, que está na 33ª edição d...