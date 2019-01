Economia Equipe econômica do governo federal antecipa em 7 dias visita a Goiás Objetivo da Secretaria Estadual da Fazenda é viabilizar adesão do Estado ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) e antecipar definição sobre pagamento do salário de dezembro dos funcionários públicos

A visita da equipe do Ministério da Economia do governo federal a Goiás para uma avaliação técnica das contas do Estado, anteriormente prevista para dia 21 de janeiro, foi antecipada para o dia 14, próxima segunda-feira. Segundo a secretária da Fazenda, Cristiane Schmidt, a antecipação significa maior celeridade para definição sobre pagamento dos salários dos servidores d...