Economia Equipe de Bolsonaro avalia se Previdência terá reforma radical já em 2019 Preferência de Paulo Guedes, cotado para a Fazenda em eventual governo PSL, é por uma mudança radical, com o modelo de capitalização, mas economistas da campanha avaliam fazer uma reforma de transição antes, com ajustes nas regras atuais

A equipe que assessora Jair Bolsonaro (PSL), candidato que lidera as pesquisas eleitorais, tem à disposição dez propostas distintas de reforma da Previdência, mas divide-se hoje entre adotar dois caminhos: apresentar, no início do ano, um pacote com mudanças nas regras do sistema atual - como idade mínima e tempo de contribuição - ou já encaminhar uma alteração mais p...