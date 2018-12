Economia Entidades veem crise com corte no Sistema S Instituições receberam mais de R$ 460 mi em Goiás em 2017; Guedes quer reduzir entre 30% e 50%

Representantes de instituições goianas que fazem parte do Sistema S receberam com preocupação as declarações do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, em relação a eventuais cortes em seus recursos. Durante reunião com empresários na semana passada semana, Guedes disse que é necessário “meter a faca” no Sistema S, citou que a redução ficaria entre 30% e 50% e, em...