Economia Entidades do setor produtivo esperam diálogo em Goiás Com a eleição de Ronaldo Caiado (DEM) a governador, representantes da área esperam resolver velhas demandas e ter novo impulso por parte do governo

Para que as empresas possam ter mais condições de gerar empregos e contribuir para o desenvolvimento de Goiás, entidades que representam o setor produtivo no Estado esperam ter bom diálogo com o governador eleito Ronaldo Caiado (DEM). Há grande expectativa de mudanças positivas pela ligação do senador com o agronegócio e porque a atuação que ele tem no Legislativo dem...