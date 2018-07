Economia Entidades do agronegócio repudiam MP que tabela valor do frete Conforme nota assinada por elas, as exportações de milho neste ano serão prejudicadas

Trinta e nove entidades do agronegócio assinam nota contra o tabelamento do frete, alertando para o impacto da medida sobre a inflação. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), que divulgou vídeo nas redes sociais nesta segunda-feira (9), também assina a nota. Conforme o comunicado, as exportações de milho neste ano serão prejudicadas. O setor p...