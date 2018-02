Entidade lembrou portaria que enfraqueceria a fiscalização

O alerta da Organização Internacional do Trabalho (OIT) veio permeado por uma crítica à tentativa de mudança na definição do que seria um trabalho escravo no País.“Segundo o Código Penal, a escravidão é caracterizada por condições degradantes, jornada exaustiva, trabalho forçado e servidão por dívida”, diz o comunicado da OIT. “No entanto, em outubro de 2017, o Minis...