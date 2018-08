Economia Energia elétrica sobe 5,33% e tem maior impacto sobre IPCA de julho Além da continuidade da vigência da bandeira tarifária vermelha patamar 2, com a cobrança adicional de R$ 0,05 por KWh consumido

O aumento na conta de luz em julho foi o que mais pesou na inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As famílias gastaram 1,54% mais com Habitação em julho, uma contribuição de 0,24 ponto porcentual para o IPCA. O item energia elétrica ficou 5,33% mais caro....