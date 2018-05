Economia Enel realiza feirão de negociação de dívidas até dia 30 de maio Empresa vai oferecer isenção de juros e multas sobre as faturas vencidas

Os clientes com débitos na conta de energia em Goiás tem desta segunda-feira (14) até dia 30 de maio para quitar suas dívidas no feirão de negociação da Enel, que acontece em todas as lojas, incluindo agências do Vapt Vupt. Os clientes podem também realizar as negociações pela central de atendimento da empresa – 0800 62 0196. Durante a ação, a empresa vai of...