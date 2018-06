Economia Enel compra Eletropaulo e se torna a maior do País Italiana fechou compra de mais de 70% da companhia paulista por R$ 5,55 bilhões e passará a atender 17 milhões de clientes no Brasil

A italiana Enel comprou ontem 73,38% das ações da Eletropaulo, por R$ 5,55 bilhões. Com o negócio, realizado por meio de leilão na B3, o grupo europeu se torna líder na distribuição de energia elétrica na América Latina, atendendo 17 milhões de clientes no Brasil. O pagamento dos acionistas que venderam ontem as 122.799.289 ações na distribuidora paulista vai ocor...