Economia Enel aumenta fatia na Eletropaulo para mais de 90% Empresa italiana comprou mais ações após OPA de junho passado

O grupo italiano Enel adquiriu mais 19,9% do capital da distribuidora brasileira de energia Eletropaulo nos últimos 30 dias e agora detém 93,3% das ações da empresa. O anúncio foi feito por meio de um comunicado da Enel, que venceu a disputa com a espanhola Iberdrola pela Eletropaulo. Na oferta pública de aquisição de ações (OPA) realizada no início de jun...