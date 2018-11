Economia Endividamento das famílias fica estável em 60,7% em outubro, diz CNC Na comparação com outubro de 2017, houve queda de 1,1 ponto porcentual

A proporção das famílias com dívidas se manteve estável em 60,7% na passagem de setembro para outubro, mostra a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), divulgada nesta quinta-feira, 8, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Na comparação com outubro de 2017, houve queda de 1,1 ponto porcentual. A Peic mostro...