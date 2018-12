Economia Endividamento das famílias atinge 60,3% em novembro, diz CNC Duas em cada dez famílias brasileiras têm mais de metade de sua renda mensal comprometida com dívidas

Os dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), divulgados nesta quarta-feira, 5, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), mostram que duas em cada dez famílias brasileiras têm mais da metade da sua renda mensal comprometida com o pagamento de dívidas. Em novembro, a proporção das famílias com dívidas era d...