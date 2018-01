Empresas vão pagar mais ICMS

A carga tributária para as empresas optantes do Simples Nacional deve ficar maior a partir de fevereiro, quando entra em vigor a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS nas operações interestaduais de compra de mercadorias. Estes pequenos negócios passarão a pagar a diferença entre a alíquota do imposto cobrada em Goiás, que chega a 17%, e a que vigora no estado d...