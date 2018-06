Economia Empresas familiares buscam caminho natural para a sucessão Pesquisa mostra que 58% das companhias não desenvolvem plano formal para a transição

Discutir o futuro da administração de empresa familiar em Goiás ainda é um desafio. Pesquisa do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF) do Distrito Federal aponta que 58% dessas instituições não têm um plano formal de sucessão; 37% possuem planejamento do tipo; e apenas 3% possuem um programa, mas ainda não é aplicável. O levantamento mostra também que em 6...