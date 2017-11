Empresas e entidades adotam medidas contra infrações e acidentes de trânsito

Desrespeitar uma lei de trânsito, como furar um sinal vermelho, pode gerar grande prejuízo no orçamento de um trabalhador, no caixa de uma empresa e até nos gastos públicos. Uma falha que começa com o prejuízo individual de uma multa, se torna um problema coletivo se o condutor se envolver em um acidente, que pode resultar no afastamento do trabalho, na mutilação e até pe...