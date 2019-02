Economia Empresas dizem que investem no Estado

Entre as empresas de telefonia que lideram o ranking de reclamações do Procon Goiás, a Oi informou que investiu mais de R$ 86,5 milhões em Goiás de janeiro a setembro de 2018. A operadora implantou no Estado 12 novos sites de telefonia móvel e 1.287 ampliações e modernizações até o terceiro trimestre do ano e, além disso, novas portas para o serviço de banda larga fixa fo...